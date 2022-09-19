Нові фото звільненого Куп'янська. Фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n174933-novi-foto-zvilnenogo-y-zruynovanogo-rosiyanamy-kup-yanska-pokazav-zelenskyy.html

Ракурс

Фото зі звільненого Куп’янська Харківської області опублікував президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, разом з українським прапором до міста повернулась і впевненість, що знову буде нормальне життя. Світлини звільненого, але зруйнованого росіянами міста Зеленський опублікував у Telegram.

Наш Куп’янськ. Важко дивитися на те, що наробили тут окупанти. Розруха, занепад, біль у всьому, — написав глава держави.

Як відомо, російські військові окупували Куп’янськ 27 лютого. Міський голова Геннадій Мацегора перейшов на бік рф та згодом втік до росії. ЗСУ вже повністю звільнили Куп’янськ й продовжують контрнаступ.

Нагадаємо, у Збройних силах повідомили, що російські окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська в Харківській області. У навчальному закладі росіяни не лише мешкали, але й тримали величезний арсенал зі зброєю та боєприпасами.