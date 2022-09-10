Окупанти перетворили школу на військову базу. Фото: СтратКом ЗСУ

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Російські окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська в Харківській області.

У навчальному закладі росіяни не лише мешкали, але й тримали величезний арсенал зі зброєю та боєприпасами. Про це 10 вересня повідомив СтратКом ЗСУ у Telegram.

Раніше радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова повідомила у Facebook, що Збройні сили України звільнили від російських загарбників Куп’янськ. Офіційного підтвердження про це від Генштабу ЗСУ наразі немає.

Однак у Службі безпеки України підтвердили те, що українські Сили оборони зайшли в місто Куп’янськ у Харківській області. Спецслужба опублікувала перші фото з цього населеного пункту, де зображені бійці спецпідрозділу «Альфа».

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що у місті Куп’янську Харківської області, нещодавно звільненому від російської окупації, викрили двох колаборантів. Ці зрадники добровільно погодилися працювати на окупантів, обіймали посади у так званій тимчасовій військовій адміністрації Харківської області.