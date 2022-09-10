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Ракурс
У Куп’янську викрили колаборантів, фото: «Новинарня»

Двох колаборантів викрили у звільненому Куп’янську (ВІДЕО)

10 вер 2022, 14:53
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У місті Куп’янську Харківської області, нещодавно звільненому від російської окупації, викрили двох колаборантів.





Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба СБУ.

Ці особи добровільно обійняли посади при створеній окупантами так званій «тимчасовій військовій адміністрації Харківської області»:

  • 55-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога невдовзі після захоплення Куп’янська російськими окупаційними військами. Він добровільно обійняв посаду керівника держпідприємства «Куп'янське лісове господарство» і пропонував іншим працювати у створеному загарбниками лісгоспі;
  • 47-річна місцева жителька також добровільно перейшла на бік ворога і погодилась на посаду головного бухгалтера цього держпідприємства.

Зазначається, що зловмисники наразі переховуються на тимчасово окупованій території України. Їм заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111−1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Джерело: Ракурс


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