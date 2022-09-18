Фото із засніжених карпатських гір. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

https://racurs.ua/ua/n174881-pershyy-snig-raptovo-vypav-v-ukrayini-opublikovani-foto.html

Ракурс

Перший сніг випав в Україні у неділю, 18 вересня.

Станом на 8.15 сьогоднішнього дня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а видимість обмежена. Також падає сніг. Вітер південно-західній 6−8 м/с, а температура повітря становить 1° морозу за Цельсієм. Про це Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив у Facebook.

За інформацією синоптиків, попри мокрий сніг у Карпатах, на сході країни сьогодні буде до 28° тепла. Крім того, по всій території країни прогнозують сильні дощі, шквальний вітер і грози.

Нагадаємо, учені з Аляскінського університету у Фербенксі на основі аналізу супутникових знімків схилів пагорбів, розташованих в одному з регіонів Крайньої Півночі рф, дійшли висновку, що відтавання арктичних пагорбів є основним фактором зміни клімату.