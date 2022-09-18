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ЗСУ за добу ліквідували 230 окупантів. Фото:
Ще 230 загарбників відправилися на концерт кобзона (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n174880-sche-230-zagarbnykiv-vidpravylysya-na-koncert-kobzona-infografika.htmlРакурс
Військові втрати російської федерації, яка насмілилася напасти на Україну, зростають з кожним днем.
Лише за добу в Україні були знищені 230 солдатів, вісім танків, 17 броньовиків, три артилерійські системи, сім автомобілів. Також були приземлені один вертоліт, сім безпілотників та дві крилаті ракети. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 вересня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 54 тис. 480 (+230) осіб ліквідовано,
- танків — 2 тис. 210 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 4 тис. 718 (+17) од,
- артилерійських систем — 1 тис. 309 (+3) од,
- РСЗВ — 312 (+0) од,
- засоби ППО — 168 (+0) од,
- літаків — 251 (+0) од,
- гелікоптерів — 217 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 918 (+7),
- крилаті ракети — 238 (+2),
- кораблі /катери — 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 578 (+7) од,
- спеціальна техніка — 122 (+1).
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що під час поспішного відступу з Харківської області підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу балтійського флоту зс рф втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.
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