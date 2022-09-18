ВСУ за сутки ликвидировали 230 оккупантов. Фото:

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Ракурс

Військові втрати російської федерації, яка насмілилася напасти на Україну, зростають з кожним днем.

Лише за добу в Україні були знищені 230 солдатів, вісім танків, 17 броньовиків, три артилерійські системи, сім автомобілів. Також були приземлені один вертоліт, сім безпілотників та дві крилаті ракети. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 вересня орієнтовно склали:

особового складу — близько 54 тис. 480 (+230) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 210 (+8) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 718 (+17) од,

артилерійських систем — 1 тис. 309 (+3) од,

РСЗВ — 312 (+0) од,

засоби ППО — 168 (+0) од,

літаків — 251 (+0) од,

гелікоптерів — 217 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 918 (+7),

крилаті ракети — 238 (+2),

кораблі /катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 578 (+7) од,

спеціальна техніка — 122 (+1).

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що під час поспішного відступу з Харківської області підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу балтійського флоту зс рф втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.