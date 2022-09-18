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ВСУ за сутки ликвидировали 230 оккупантов. Фото:

Еще 230 захватчиков отправились на концерт кобзона (ИНФОГРАФИКА)

18 сен 2022, 11:48
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Військові втрати російської федерації, яка насмілилася напасти на Україну, зростають з кожним днем.





Лише за добу в Україні були знищені 230 солдатів, вісім танків, 17 броньовиків, три артилерійські системи, сім автомобілів. Також були приземлені один вертоліт, сім безпілотників та дві крилаті ракети. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 54 тис. 480 (+230) осіб ліквідовано,
  • танків — 2 тис. 210 (+8) од,
  • бойових броньованих машин — 4 тис. 718 (+17) од,
  • артилерійських систем — 1 тис. 309 (+3) од,
  • РСЗВ — 312 (+0) од,
  • засоби ППО — 168 (+0) од,
  • літаків — 251 (+0) од,
  • гелікоптерів — 217 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 918 (+7),
  • крилаті ракети — 238 (+2),
  • кораблі /катери — 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 578 (+7) од,
  • спеціальна техніка — 122 (+1).

ЗСУ за добу ліквідували 230 окупантів. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що під час поспішного відступу з Харківської області підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу балтійського флоту зс рф втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

Источник: Ракурс


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