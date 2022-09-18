Российские оккупанты обстреляли из танка гражданскую машину. Фото:

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Солдати російської армії 17 вересня обстріляли з танка цивільне авто біля кордону з рф на Харківщині.

Ворожий снаряд влучив у машину в прикордонному селі Стрілеча. Жертвами цього воєнного злочину стали дві жінки. Про це 18 вересня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами очільника області, вчора окупанти масовано обстрілювали Харківський, Чугуївський, Куп’янський та Ізюмський райони. Були зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, автозаправні станції, гаражі та виробничі об'єкти.

Крім того, російські обстріли забрали життя 11-річної дівчинки в Чугуєві. П’ятеро мирних жителів зазнали поранень внаслідок обстрілів Куп’янського району, а троє в Харківському. Ще двоє цивільних були поранені в Ізюмському районі, а один у Чугуївському.

Нагадаємо, 13 вересня в Офісі президента України повідомили, що російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну скоїла вже понад 40 тис. воєнних злочинів.