ВСУ одним ударом ликвидировали 180 оккупантов в Херсоне. Фото:

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Збройні сили України зуміли підтвердити знищення 180 окупантів у тимчасово захопленому Херсоні.

Потужний удар було завдано тиждень тому — 10 вересня. Приліт було зафіксовано по будівлі ТОВ «Алкосервіс». Саме на цьому підприємстві окупанти облаштували базу — розмістили особовий склад та військову техніку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 17 вересня.

За інформацією військових, підрозділи росгвардії та федеральної служби безпеки рф п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати.

Нагадаємо, причиною вибуху в окупованому Херсоні 16 вересня прогримів вибух в обласній державній адміністрації. Внаслідок ракетного удару загинула одна особа, а двоє дістали поранення. Таку заяву робили представники російських окупантів.