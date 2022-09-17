ВСУ нанесли удары по 10 районам сосредоточения врагов. Фото: Генштаб

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Підрозділи Збройних сил України 17 вересня відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили й техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Зараз уточнюють втрати ворога. Також українська ППО приземлила один російський безпілотник. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що українські ракетні війська й артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління росіян та складу боєприпасів.

Майже півсотні міст та сіл були обстріляні окупантами на Сіверському, Харківському, Краматорському, Бахмутському, Андріївському напрямках. Противник гатив із танків, мінометів та артилерії. Крім того, обстріли по лінії зіткнення росіяни вели на Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому. Під ворожий вогонь потрапили понад 50 населених пунктів.

Нагадаємо, російські збройні сили та силовики за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 54 тис. 250 осіб. За останню добу підрозділам Сил оборони вдалося ліквідувати дві сотні окупантів.