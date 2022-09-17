Захисники України знищили вже понад 54 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

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Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 54 тис. 250 осіб.

За добу цей показник зріс на 200 осіб. Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 202 танки;

4 тис. 701 бойову броньовану машину;

1 тис. 306 одиниць артилерійських систем;

312 одиниць РСЗВ;

168 одиниць засобів ППО;

251 літак;

216 гелікоптерів;

911 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

236 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

121 одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки рашистів поблизу п’яти населених пунктів.