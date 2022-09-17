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Захисники України знищили вже понад 54 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

200 рашистів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

17 вер 2022, 09:16
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Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 54 тис. 250 осіб.





За добу цей показник зріс на 200 осіб. Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 202 танки;
  • 4 тис. 701 бойову броньовану машину;
  • 1 тис. 306 одиниць артилерійських систем;
  • 312 одиниць РСЗВ;
  • 168 одиниць засобів ППО;
  • 251 літак;
  • 216 гелікоптерів;
  • 911 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 236 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 121 одиницю спеціальної техніки.

Захисники України знищили вже понад 54 тис. рашистів, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки рашистів поблизу п’яти населених пунктів.

Джерело: Ракурс


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