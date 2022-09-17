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Захисники України знищили вже понад 54 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
200 рашистів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n174847-200-rashystiv-znyschyly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 54 тис. 250 осіб.
За добу цей показник зріс на 200 осіб. Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 202 танки;
- 4 тис. 701 бойову броньовану машину;
- 1 тис. 306 одиниць артилерійських систем;
- 312 одиниць РСЗВ;
- 168 одиниць засобів ППО;
- 251 літак;
- 216 гелікоптерів;
- 911 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 236 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 121 одиницю спеціальної техніки.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки рашистів поблизу п’яти населених пунктів.
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