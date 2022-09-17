Підбита російська техніка, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n174845-zsu-zavdaly-rashystam-vtrat-poblyzu-p-yaty-naselenyh-punktiv-genshtab.html

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Рашисти зосереджують свої зусилля на спробах повної окупації Донеччини, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює українські позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку.

За минулу добу українські військові відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби українська авіація вразила дев’ять районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, три опорні пункти, тиловий пункт управління та дві позиції зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ППО України на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один БПЛА ворога. Ракетні війська та артилерія за добу завдали вогневого ураження по резервах окупантів в районах зосередження та на станції розвантаження.

Наголошується, що ворог продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи закони та звичаї ведення війни і норми Міжнародного гуманітарного права.

Зокрема, за минулу добу рашисти завдали чотири ракетні, 24 авіаційних удари та здійснили 72 обстріли із систем реактивної артилерії. Від авіаційних, ракетних ударів та застосування РСЗВ постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів.