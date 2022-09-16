Російські військові біля Ізюма стріляли по могилах для розваги - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n174844-rosiyski-viyskovi-bilya-izuma-strilyaly-po-mogylah-dlya-rozvagy-zelenskyy.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський у зверненні 16 вересня сказав, що російські військові біля Ізюмау стріляли по могилах для розваги.

Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей… Ба більше, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги, — розповів президент.

Він нагадав, що на Харківщині тривають слідчі дії в районах, які були звільнені від російської окупації. Фіксуються всі злочини рашистів, збираються докази їхньої винуватості. Знайдені катівні, в яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, у яких тримали людей — навіть іноземців.

Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І зараз ми тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цій частині Харківщини. Добре, що в структурах ООН уже готують групу працівників, яка побуває в цьому місці біля Ізюма, яка побачить і зможе доповісти усім у системі ООН про те, що робили російські терористи. Ми забезпечимо повний доступ журналістів до звільненої території та всіх місць знущання з людей, ми дамо такий доступ, який допоможе повідомити світу, що рашизм має бути засуджений, — повідомив глава держави.

Зеленський 16 вересня підтвердив, що в Ізюмі на місці масового поховання виявили понад 400 тіл — люди з ознаками тортур, загиблі від ракетних обстрілів, діти та військові Збройних сил України.