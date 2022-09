ЄС та США відреагували на масові поховання в Ізюмі

Європейський Союз та США відреагували на масові поховання в Ізюмі.

Держсекретар Ентоні Блінкен 16 вересня заявив, що це є черговим свідченням російської жорстокості в Україні. Блінкен заявив, що бачив повідомлення про масове поховання в Ізюмі.

Головний дипломат Жозеп Борель шокований виявленими звірствами і рішуче засуджує дії росіян. Боррель наголосив, що росія та всі причетні до цього понесуть відповідальність, а ЄС підтримує всі зусилля задля цього.

Deeply shocked by mass graves discovered by Ukrainian authorities with over 440 bodies in #Izyum, recently liberated from invading Russian military.



Russia‘s leadership & all those involved will be held accountable. EU supports every effort to this end. https://t.co/IgpGTCACCD