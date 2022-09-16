США и Евросоюз отреагировали на массовые захоронения в Изюме

https://racurs.ua/n174842-ssha-i-evrosouz-otreagirovali-na-massovye-zahoroneniya-v-izume.html

Ракурс

Європейський Союз та США відреагували на масові поховання в Ізюмі.

Держсекретар Ентоні Блінкен 16 вересня заявив, що це є черговим свідченням російської жорстокості в Україні. Блінкен заявив, що бачив повідомлення про масове поховання в Ізюмі.

Головний дипломат Жозеп Борель шокований виявленими звірствами і рішуче засуджує дії росіян. Боррель наголосив, що росія та всі причетні до цього понесуть відповідальність, а ЄС підтримує всі зусилля задля цього.

Deeply shocked by mass graves discovered by Ukrainian authorities with over 440 bodies in #Izyum, recently liberated from invading Russian military.



Russia‘s leadership & all those involved will be held accountable. EU supports every effort to this end. https://t.co/IgpGTCACCD — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 16, 2022

Латвія в особі голови МЗС Едгара Рінкевича заявила, що масові поховання в Ізюмі доводять лише те, що Росія є терористичною державою.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що це черговий доказ російської жорстокості, як і необхідності допомагати Україні.

99% тіл, ексгумованих в Ізюмі, мають ознаки насильницької смерті.

Є декілька тіл із зав’язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти, — повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Президент Володимир Зеленський 16 вересня підтвердив, що в Ізюмі на місці масового поховання виявили понад 400 тіл — люди з ознаками тортур, загиблі від ракетних обстрілів, діти та військові Збройних сил України.

ООН хоче відправити до звільненого Ізюма команду фахівців для перевірки інформації про масові поховання. Команда планує відвідати місто найближчим часом.

Зараз на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. Тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті. Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною.

Кожна смерть буде розслідувана та стане доказом воєнних злочинів росії в міжнародних судах, — сказав очільник Харківщини.

У першого знайденого трупа, якого ексгумували сьогодні в Ізюмі, на шиї була мотузка, а кінцівки — перебиті, що свідчить про тортури та насильницьку смерть, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури.