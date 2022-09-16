Возле Изюма на месте массового захоронения начали эксгумировать тела, ООН может направить спецмиссию

https://racurs.ua/n174832-vozle-izuma-na-meste-massovogo-zahoroneniya-nachali-eksgumirovat-tela-oon-mojet-napravit-specmissiu.html

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Президент Володимир Зеленський 16 вересня підтвердив, що в Ізюмі на місці масового поховання виявили понад 400 тіл — люди з ознаками тортур, загиблі від ракетних обстрілів, діти та військові Збройних сил України.

Це має бачити весь світ. Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму. Але все це є. І ім’я цьому — росія. На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ. росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського. Не втечете. Не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу, — написав президент у своїх соцмережах і оприлюднив фото з Ізюма.

Омбудсмен Дмитро Лубінець показав могили цілої родини на місці масового поховання в Ізюмі: батько 1988 року народження, дружина — 1991-го, їхня маленька донька — 2016-го, та їхні батьки.

Лубінець уточнив, що за свідченнями місцевих людей вся сім’я загинула від російського авіаудару.

Подібних випадків — їх безліч, їх дуже багато, — додав Лубінець.

Сьогодні біля Ізюму на місці масового поховання почали ексгумувати тіла. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.