10 пыточных рф и массовое захоронение нашли на деоккупированной Харьковщине

https://racurs.ua/n174822-10-pytochnyh-rf-i-massovoe-zahoronenie-nashli-na-deokkupirovannoy-harkovschine.html

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На деокупованій території Харківської області уже виявили десятки катівень воєнних злочинців росії, а також масове поховання українців, котрі загинули за час окупації регіону.

Про це заявив очільник Національної поліції України Ігоря Клименко, пише «Інтерфакс-Україна».

На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катівень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катівні — в Балаклії, — вказав Клименко.

Одна із катівень була на території Балаклійського відділу поліції.

З його слів, впродовж останнього тижня українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов’язані з воєнними злочинами, скоєними окупантами.

Нагадаємо, 15 вересня начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що у звільненому Ізюмі виявлено масове поховання понад 440 тіл.

Президент Володимир Зеленський розповідав, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській області: катували людей, руйнували дитячі садки й школи та цивільну інфраструктуру.