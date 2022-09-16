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10 катівень рф і масове поховання знайшли на деокупованій Харківщині

10 катівень рф і масове поховання знайшли на деокупованій Харківщині

16 вер 2022, 13:35
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На деокупованій території Харківської області уже виявили десятки катівень воєнних злочинців росії, а також масове поховання українців, котрі загинули за час окупації регіону.





Про це заявив очільник Національної поліції України Ігоря Клименко, пише «Інтерфакс-Україна».

На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катівень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катівні — в Балаклії, — вказав Клименко.

Одна із катівень була на території Балаклійського відділу поліції.

З його слів, впродовж останнього тижня українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов’язані з воєнними злочинами, скоєними окупантами.

Нагадаємо, 15 вересня начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що у звільненому Ізюмі виявлено масове поховання понад 440 тіл.

Президент Володимир Зеленський розповідав, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській області: катували людей, руйнували дитячі садки й школи та цивільну інфраструктуру.

Джерело: Ракурс


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