Світовий банк планує надати Києву додатковий мільярд доларів

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Світовий банк планує надати Україні додатковий мільярд доларів у листопаді. Тоді організація може затвердити пакет нової фінансової допомоги, а також розглядатиме рішення про виділення коштів на фінансування дефіциту бюджету і відновлення інфраструктури України.

Про це 16 вересня повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

Пакет буде передбачати фінансування на 1 млрд дол. — це буде, як пряме кредитування так і фінансові гарантії та інструменти trade finance. Очікується, що таке фінансування також мобілізує й приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проекту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки, — заявив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

З його слів, таким чином загальний обсяг фінансування проектів українських підприємств становитиме понад 3,3 млрд дол.

Також Світовий банк активно працює з європейським фондом European fund of sustainable development (EFSD), до якого вони вже надіслали запит на 2 млрд дол. Ці кошти також планують використовувати для запровадження фінансових інструментів на підтримку України.

Водночас у жовтні Світовий банк під час щорічних зборів має презентувати трастовий фонд на підтримку України.

Мінфін в покритті дефіциту бюджету передбачає 36 млрд дол. на наступний рік. Це дає сподівання, що до кінця року в нас буде розуміння по наповненню цього фонду, — додав Грибан.

Ради директорів Світового банку розглядатиме рішення про виділення 36 млрд дол. на фінансування дефіциту бюджету в наступному році і також 17 млрд дол. на відновлення інфраструктури та економіки України. Заступник міністра пояснив, що сума в 17 млрд дол. має покрити першочергові потреби у відбудові критичної інфраструктури та забезпеченні страхування іноземних інвестицій.