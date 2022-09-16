У будівлі «генпрокуратури» окупованого Луганська стався вибух

https://racurs.ua/ua/n174820-u-budivli-genprokuratury-okupovanogo-luganska-stavsya-vybuh-video.html

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Вибух пролунав у будівлі «генпрокуратури» маріонеткового терористичного утворення росії «лнр». Про це 16 вересня повідомляють пропагандистські ЗМІ росії.

За попередніми даними, вибух стався в кабінеті «генпрокурора». Біля будівлі зібралися колаборанти та бойовики, стоїть пожежна машина.

Нагадаємо, у п’ятницю також з’явилися повідомлення про вибух біля будівлі адміністрації окупованого Херсона. Йдеться або про приміщення ОДА, де розташовані кабінети колаборантів, або про будівлю апеляційного суду, де воєнні злочинці рф розмістили комендатуру.