Біля Ізюму на місці масового поховання почали ексгумувати тіла, ООН може направити спецмісію (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n174832-bilya-izumu-na-misci-masovogo-pohovannya-pochaly-eksgumuvaty-tila-oon-moje-napravyty-specmisiu.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський 16 вересня підтвердив, що в Ізюмі на місці масового поховання виявили понад 400 тіл — люди з ознаками тортур, загиблі від ракетних обстрілів, діти та військові Збройних сил України.
Це має бачити весь світ. Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму. Але все це є. І ім’я цьому — росія. На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ. росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського. Не втечете. Не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу, — написав президент у своїх соцмережах і оприлюднив фото з Ізюма.
Омбудсмен Дмитро Лубінець показав могили цілої родини на місці масового поховання в Ізюмі: батько 1988 року народження, дружина — 1991-го, їхня маленька донька — 2016-го, та їхні батьки.
Лубінець уточнив, що за свідченнями місцевих людей вся сім’я загинула від російського авіаудару.
Подібних випадків — їх безліч, їх дуже багато, — додав Лубінець.
Сьогодні біля Ізюму на місці масового поховання почали ексгумувати тіла. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
ООН хоче відправити до звільненого Ізюма команду фахівців для перевірки інформації про масові поховання. Команда планує відвідати місто найближчим часом.
Наші колеги в Україні стежать за ситуацією і мають на меті організувати моніторинговий візит до Ізюма для встановлення обставин смерті цих осіб, — повідомила представниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Троссел.
Упродовж місяців окупації в Ізюмі загинула щонайменше тисяча людей. На цвинтарі виявили 460 свіжих поховань, є братські могили.
За інформацією поліції, на територіях деокупованої Харківщини виявили 10 місць, де російські війська катували людей.
Вчора у Держприкордонслужбі повідомили, що у Куп’янську виявили п’ятьох підлітків, віком від 15 до 17 років, закритих військовими РФ у одному з підвальних приміщень.