Кабмін назвав чисельність населення України на початок 2022 року

https://racurs.ua/ua/n174831-kabmin-nazvav-chyselnist-naselennya-ukrayiny-na-pochatok-2022-roku.html

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Кабінет міністрів України назвав чисельність населення України на початок 2022 року.

Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2022 року становила 34,5 млн осіб. Такі дані для підготовки держбюджету надала для «РБК-Україна» Державна служба статистики.

Варто відзначити, що цифра у 34,5 млн осіб суттєво відрізняється від даних щодо населення, які до війни щомісячно надавав Держстат.

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2022 року становила 41,2 млн осіб. Водночас Держстат включав до цієї цифри населення на окупованих з 2014 року частинах Донецької та Луганської областей.