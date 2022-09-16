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Кабмін назвав чисельність населення України на початок 2022 року

Кабмін назвав чисельність населення України на початок 2022 року

16 вер 2022, 17:12
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Кабінет міністрів України назвав чисельність населення України на початок 2022 року.





Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2022 року становила 34,5 млн осіб. Такі дані для підготовки держбюджету надала для «РБК-Україна» Державна служба статистики.

Варто відзначити, що цифра у 34,5 млн осіб суттєво відрізняється від даних щодо населення, які до війни щомісячно надавав Держстат.

Кабмін назвав чисельність населення України на початок 2022 року

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2022 року становила 41,2 млн осіб. Водночас Держстат включав до цієї цифри населення на окупованих з 2014 року частинах Донецької та Луганської областей.

Кабмін назвав чисельність населення України на початок 2022 року

Джерело: Ракурс


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