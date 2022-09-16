Кабмин радикально изменил схему назначения и выплаты жилищных субсидий в Украине

https://racurs.ua/n174841-kabmin-radikalno-izmenil-shemu-naznacheniya-i-vyplaty-jilischnyh-subsidiy-v-ukraine.html

Ракурс

Житлові субсидії пільги в Україні виплачуватимуть громадян по-новому.

16 вересня Кабінет міністрів прийняв постанову «Про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України».

Постановою передбачено, що з 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги буде Пенсійний фонд України (ПФУ).

З 1 грудня ПФУ буде і призначати, і виплачувати субсидії та пільги. Про це фонд повідомив на своїй сторінці у Фейсбук

Громадяни як і раніше одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту.

До цього призначення житлових субсидій у грошовій формі здійснювали управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та відділи субсидій виконкому міської ради (органи, що призначають субсидії).

У повідомленні Кабміну йдеться і про інші новації у розрахунку субсидій. Пропонується не враховувати до середньомісячного сукупного доходу громадянам при розрахунку житлової субсидії:

допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

компенсацію для покриття понесених витрат, пов’язаних з розміщенням в своєму житловому приміщенні внутрішньо переміщених осіб за програмою «Прихисток».

У постанові також поширено порядок розрахунку житлової субсидії на оплату електроенергії домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії російської федерації проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і використовують побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень, на всі території, які розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації.

Крім того, пропонується переглянути критерії надання житлових субсидій особам, яким надається допомога по частковому безробіттю, а також людям, які втратили роботу в період воєнного стану, передбачивши можливість призначення субсидії з урахуванням фактично отриманих доходів у розмірі допомоги по безробіттю.