В Воздушных силах оценили авиационную группировку россиян, нацеленную на Украину

https://racurs.ua/n174840-v-vozdushnyh-silah-ocenili-aviacionnuu-gruppirovku-rossiyan-nacelennuu-na-ukrainu.html

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Російські воєнні злочинці готові й надалі тероризувати Україну повітряними нальотами. Окупанти розмістили біля кордонів України приблизно 800 літальних апаратів бойової авіації.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 16 вересня сказав, що на 40 військових аеродромах у росії, окупованому Криму та в білорусі перебуває приблизно 430 російських літаків та 340 вертольотів.

За добу окупанти здійснюють 200 вильотів, — повідомив речник командування Повітряних сил.

Росіяни також застосовують літаки дальньої та стратегічної авіації, з яких завдаються удари по території України крилатими ракетами різних типів. Окрім того, рф використовує літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також літаки-ретранслятори Іл-22.

Про дедалі активніше використання авіації розповіли й в ОК «Південь».

Ворог став частіше використовувати авіацію. Це як про мухи: коли їх в домі більше, то й ваша продуктивність знищення вища. Вони справді намагаються використовувати авіаційні удари як спосіб дистанційного впливу. Ми використовуємо всю нашу наявну зброю та техніку, щоб знищувати ці літаки, — зазначила начальник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Сьогодні у Військово-повітряних силах ЗСУ також підтвердили, що росіяни використовують в Україні іранські дрони Shahed-136. Ігнат уточнив, що їх доволі важко збивати.

Що стосується Ірану, так, є дані, що справді російська армія отримує і вже використовує. Ми бачили вже збитий один БПЛА — це Shahed 136, — повідомив речник Повітряних сил.

Він зауважив, що іранські безпілотники — ціль надзвичайно складна.