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Ракурс
ВСУ утром приземлили штурмовик Су-25 россиян в Херсонской области

ВСУ утром приземлили штурмовик Су-25 россиян в Херсонской области

16 сен 2022, 11:30
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Ворожий російський штурмовик Су-25 знищили Збройні сили України у Херсонській області. Обʼєкт ліквідував підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади вранці 16 вересня.





Про це повідомило у Фейсбук Командування Повітряних сил ЗСУ.

16 вересня, близько 8.30, у небі Херсонщини, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищив черговий російський штурмовик Су-25, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ЗСУ приземлили гелікоптер росіян.

Источник: Ракурс


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