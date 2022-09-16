ВСУ утром приземлили штурмовик Су-25 россиян в Херсонской области

https://racurs.ua/n174817-vsu-utrom-prizemlili-shturmovik-su-25-rossiyan-v-hersonskoy-oblasti.html

Ракурс

Ворожий російський штурмовик Су-25 знищили Збройні сили України у Херсонській області. Обʼєкт ліквідував підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади вранці 16 вересня.

Про це повідомило у Фейсбук Командування Повітряних сил ЗСУ.

16 вересня, близько 8.30, у небі Херсонщини, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищив черговий російський штурмовик Су-25, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ЗСУ приземлили гелікоптер росіян.