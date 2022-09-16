ВСУ показали результат охоты - сожженную технику рф

https://racurs.ua/n174816-vsu-pokazali-rezultat-ohoty-sojjennuu-tehniku-rf-foto.html

Ракурс

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка воює у складі Сухопутних військ Збройних сил України, показала результат свого «полювання» — спалену та покинуту бронетехніку воєнних злочинців росії.

Фото 16 вересня оприлюднила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ у Телеграм.