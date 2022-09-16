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ЗСУ показали результат полювання - спалену техніку рф
ЗСУ показали результат полювання — спалену техніку рф (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n174816-zsu-pokazaly-rezultat-poluvannya-spalenu-tehniku-rf-foto.htmlРакурс
92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка воює у складі Сухопутних військ Збройних сил України, показала результат свого «полювання» — спалену та покинуту бронетехніку воєнних злочинців росії.
Фото 16 вересня оприлюднила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ у Телеграм.
Ті, шо не встигли втекти! — так в ЗСУ прокоментували оприлюднені світлини.
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