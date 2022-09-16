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Ракурс
ЗСУ показали результат полювання - спалену техніку рф

ЗСУ показали результат полювання — спалену техніку рф (ФОТО)

16 вер 2022, 11:05
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92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка воює у складі Сухопутних військ Збройних сил України, показала результат свого «полювання» — спалену та покинуту бронетехніку воєнних злочинців росії.





Фото 16 вересня оприлюднила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ у Телеграм.

Ті, шо не встигли втекти! — так в ЗСУ прокоментували оприлюднені світлини.

Джерело: Ракурс


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