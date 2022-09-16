Завербованного россиянами экс-нардепа Деркача разыскивает НАБУ

https://racurs.ua/n174815-zaverbovannogo-rossiyanami-eks-nardepa-derkacha-razyskivaet-nabu.html

Ракурс

Андрія Деркача, колишнього нардепа, якого вважають завербованим російською розвідкою, розшукує Національне антикорупційне бюро.

НАБУ і САП повідомили, що викрили колишнього парламентаря на державній зраді та незаконному збагаченні.

У 2019 році інформпростір заполонили «сенсаційні» повідомлення про нібито «тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні» та «корупцію у корпорації «Бурісма», до якої нібито був причетний син тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена Хантер. За дискредитаційну кампанію Деркач «заробив» 567 тис. дол. Нині екс-нардеп переховується від слідства.

Просимо всіх небайдужих громадян допомогти з його розшуком, — вказали у НАБУ.

У серпні 2021 року Рада нацбезпеки і оборони запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти депутата Деркача. Раніше проти нього запровадили санкції США: за спроби вплинути на вибори американського президента у 2020 році. За даними США, Деркач більше десяти років був активним російським агентом.

Нагадаємо, 24 червня СБУ викрила агентурну мережу ГУ Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України, до якої входив Деркач. За даними слідства, нардеп курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.