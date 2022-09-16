Потери рф превысили 54 тысячи солдат, ВСУ уничтожили средство ПВО и вертолет

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Росія у війні проти України, яку вона називає «спеціальною військовою операцією», втратила вже більше 54 тис. 50 солдат. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Минулої доби українські військовослужбовці ліквідували ще 200 російських окупантів і збили ворожий вертоліт.

За добу найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати рф з 24 лютого по 16 вересня орієнтовно склали:

особового складу — 54 тис. 50 (+200 осіб ліквідовано);

танків — 2199 (+шість);

бойових броньованих машин — 4690 (+вісім);

артилерійських систем — 1302 (+сім);

РСЗВ — 312 (+один);

засоби ППО — 168 (+один);

літаків — 250;

вертольотів — 216 (+один);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 908;

крилаті ракети — 233;

кораблі/катери — 15;

автомобільної техніки та автоцистерн — 3550 (+28);

спеціальної техніки — 121 (+один).

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія відчуває брак штурмової піхоти та молодших командирів. Ці проблеми намагаються вирішити за рахунок в’язнів та дострокового випуску курсантів із військових училищ.