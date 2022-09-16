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Кремль вывел часть сил из баз рф в бывших советских республиках — ISW
Кремль вывел часть сил из баз рф в бывших советских республиках — ISWhttps://racurs.ua/n174813-kreml-vyvel-chast-sil-iz-baz-rf-v-byvshih-sovetskih-respublikah-isw.htmlРакурс
Кремль, швидше за все, вивів значну частину сил, які спочатку були на російських базах у колишніх радянських республіках після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Про це пише американський «Інститут вивчення війни» (ISW).
На думку експертів ISW, це послабить вплив москви на ці держави. Розслідування «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» (РСЕ/РС) вказало, що армія рф вже перекинула близько 1 тис. 500 російських військовослужбовців з 201-ї російської військової бази в Душанбе (Таджикистан) в Україну. Також кремль перекинув на війну 600 солдат з об'єктів у Душанбе та Бохатарі, місті на півдні Таджикистану. Окрім цього, раніше росія, ймовірно, передислокувала приблизно 300 тувинських солдат з російської авіабази Кант в Киргизстані для бойових дій в Україні.
Вихід рф із центральноазіатських держав примітний у контексті прикордонних зіткнень між Киргизстаном та Таджикистаном. Новий виток конфлікту між Таджикистаном та Киргизстаном, які є членами контрольованої росією Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), супроводжується поновленням сутичок між Азербайджаном на державою-членом ОДКБ Вірменією. Армія рф також вивела 800 військовослужбовців із Вірменії на початку війни, — пише ISW.
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