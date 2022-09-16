Кремль вивів частину сил з баз рф у колишніх радянських республіках — ISW

https://racurs.ua/ua/n174813-kreml-vyviv-chastynu-syl-z-baz-rf-u-kolyshnih-radyanskyh-respublikah-isw.html

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Кремль, швидше за все, вивів значну частину сил, які спочатку були на російських базах у колишніх радянських республіках після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це пише американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

На думку експертів ISW, це послабить вплив москви на ці держави. Розслідування «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» (РСЕ/РС) вказало, що армія рф вже перекинула близько 1 тис. 500 російських військовослужбовців з 201-ї російської військової бази в Душанбе (Таджикистан) в Україну. Також кремль перекинув на війну 600 солдат з об'єктів у Душанбе та Бохатарі, місті на півдні Таджикистану. Окрім цього, раніше росія, ймовірно, передислокувала приблизно 300 тувинських солдат з російської авіабази Кант в Киргизстані для бойових дій в Україні.