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Ракурс
Кремль вивів частину сил з баз рф у колишніх радянських республіках — ISW

Кремль вивів частину сил з баз рф у колишніх радянських республіках — ISW

16 вер 2022, 09:45
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Кремль, швидше за все, вивів значну частину сил, які спочатку були на російських базах у колишніх радянських республіках після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.





Про це пише американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

На думку експертів ISW, це послабить вплив москви на ці держави. Розслідування «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» (РСЕ/РС) вказало, що армія рф вже перекинула близько 1 тис. 500 російських військовослужбовців з 201-ї російської військової бази в Душанбе (Таджикистан) в Україну. Також кремль перекинув на війну 600 солдат з об'єктів у Душанбе та Бохатарі, місті на півдні Таджикистану. Окрім цього, раніше росія, ймовірно, передислокувала приблизно 300 тувинських солдат з російської авіабази Кант в Киргизстані для бойових дій в Україні.

Вихід рф із центральноазіатських держав примітний у контексті прикордонних зіткнень між Киргизстаном та Таджикистаном. Новий виток конфлікту між Таджикистаном та Киргизстаном, які є членами контрольованої росією Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), супроводжується поновленням сутичок між Азербайджаном на державою-членом ОДКБ Вірменією. Армія рф також вивела 800 військовослужбовців із Вірменії на початку війни, — пише ISW.

Джерело: Ракурс


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