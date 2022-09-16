Після поразки на Харківщині армія рф вербує “добровольців” по всій країні — ISW

https://racurs.ua/ua/n174812-pislya-porazky-na-harkivschyni-armiya-rf-verbuie-dobrovolciv-po-vsiy-krayini-isw.html

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Поразка та поспішний відступ на Харківщині змусив армію росії оголосити вербування «добровольців» по всій країні. Про це пише американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Реформа вербування, ймовірно, забезпечить більшу підтримку кремля серед націоналістичних діячів, які дедалі більше критикують російське міноборони, але навряд чи створить велику кількість боєздатних військ, — прогнозують експерти ISW.

Наприклад, глава Чечні рамзан кадиров закликав усі суб'єкти федерації розпочати «самомобілізацію» і не чекати, коли кремль оголосить воєнний стан. кадиров стверджує, що кожен суб'єкт рф повинен довести свою готовність допомогти росії, залучивши щонайменше тисячу військовослужбовців. Глава окупованого Криму сергій аксьонов оголосив про формування на півострові двох добровольчих батальйонів.

Водночас Збройні сили України після втечі російських військ у Харківській області продовжують контрнаступальні дії на сході, посилюючи тиск на російські позиції та лінії матеріально-технічного забезпечення на Харківській, півночі Луганської та сході Донецької областей.