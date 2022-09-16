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ЗСУ атакували Каховський міст і п’ять понтонних переправ рф — ОК “Південь”
ЗСУ атакували Каховський міст і п’ять понтонних переправ рф — ОК «Південь»https://racurs.ua/ua/n174811-zsu-atakuvaly-kahovskyy-mist-i-p-yat-pontonnyh-pereprav-rf-ok-pivden.htmlРакурс
Збройні сили України за минулу добу на південному фронті знищили 71 російського окупанта та 27 одиниць техніки росіян. ЗСУ атакували склад боєприпасів в Бериславському районі, Каховський міст, п’ять понтонних переправ біля Дар’ївки, Садового, Нової Каховки. Про це 16 вересня повідомляє Оперативне командування «Південь».
Загалом ЗСУ знищили:
п’ять танків;
14 одиниць автобронетехніки;
реактивну систему залпового вогню «Град»;
самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона-С»;
самохідну артустановку «Гвоздика»;
зенітну самохідну установку «Шилка»;
дві гаубиці «Мста-Б»;
два міномети калібру 120 мм.
Також Сили оборони України завдали дев’ять ударів та виконали понад 330 вогневих завдань по зосередженню живої сили, озброєння та техніки ворога.
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