ЗСУ атакували Каховський міст і п’ять понтонних переправ рф — ОК “Південь”

https://racurs.ua/ua/n174811-zsu-atakuvaly-kahovskyy-mist-i-p-yat-pontonnyh-pereprav-rf-ok-pivden.html

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Збройні сили України за минулу добу на південному фронті знищили 71 російського окупанта та 27 одиниць техніки росіян. ЗСУ атакували склад боєприпасів в Бериславському районі, Каховський міст, п’ять понтонних переправ біля Дар’ївки, Садового, Нової Каховки. Про це 16 вересня повідомляє Оперативне командування «Південь».

Загалом ЗСУ знищили:

п’ять танків;

14 одиниць автобронетехніки;

реактивну систему залпового вогню «Град»;

самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона-С»;

самохідну артустановку «Гвоздика»;

зенітну самохідну установку «Шилка»;

дві гаубиці «Мста-Б»;

два міномети калібру 120 мм.

Також Сили оборони України завдали дев’ять ударів та виконали понад 330 вогневих завдань по зосередженню живої сили, озброєння та техніки ворога.