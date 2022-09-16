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ВСУ атаковали Каховский мост и пять понтонных переправ рф - ОК "Юг"

ВСУ атаковали Каховский мост и пять понтонных переправ рф — ОК «Юг»

16 сен 2022, 08:55
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Збройні сили України за минулу добу на південному фронті знищили 71 російського окупанта та 27 одиниць техніки росіян. ЗСУ атакували склад боєприпасів в Бериславському районі, Каховський міст, п’ять понтонних переправ біля Дар’ївки, Садового, Нової Каховки. Про це 16 вересня повідомляє Оперативне командування «Південь».





Загалом ЗСУ знищили:

  • п’ять танків;

  • 14 одиниць автобронетехніки;

  • реактивну систему залпового вогню «Град»;

  • самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона-С»;

  • самохідну артустановку «Гвоздика»;

  • зенітну самохідну установку «Шилка»;

  • дві гаубиці «Мста-Б»;

  • два міномети калібру 120 мм.

Також Сили оборони України завдали дев’ять ударів та виконали понад 330 вогневих завдань по зосередженню живої сили, озброєння та техніки ворога.

Источник: Ракурс


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