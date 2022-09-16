Флот рф держит наготове четыре ракетоносителя и 28 «Калибров» у Крыма

https://racurs.ua/n174810-flot-rf-derjit-nagotove-chetyre-raketonositelya-i-28-kalibrov-u-kryma.html

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Військово-морський флот росії тримає напоготові чотири ракетоносії та 28 «Калібрів» біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Корабельне угруповання ворожого флоту загальною кількістю 13 одиниць продовжує маневри вздовж кримського узбережжя, укриваючись від шторму та ймовірних уражень зброєю Сил оборони. Водночас тримає напоготові три надводних та один підводний ракетоносій, на бортах яких 28 «Калібрів», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у Генеральному штабі Збройних сил України та ОК «Південь» розповіли про ситуацію на фронті в південних областях. Так, на Південнобузькому напрямку минулої доби загарбники продовжували артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Армія рф також вела повітряну розвідку безпілотниками та здійснила 34 вильоти літаків оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської і Запорізької областей.