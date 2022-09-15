McDonald's заинтриговал видео о возможном открытии ресторанов в Украине

https://racurs.ua/n174809-mcdonald-s-zaintrigoval-video-o-vozmojnom-otkrytii-restoranov-v-ukraine-video.html

Ракурс

Мережа закладів швидкого харчування McDonald’s опублікувала інтригуюче відео щодо можливого повернення на український ринок.

Відео було оприлюднене 15 вересня на офіційній сторінці компанії McDonald’s Ukraine в TikTok. Воно одразу ж привернуло увагу українців.

Це перший ролик, який опублікувала прес-служба компанії після 23 лютого. На екрані смартфона з’являється кілька повідомлень з характерним звуком сповіщень.

Спершу користувача ніби запитують чи він спить. А тоді приходить наступне повідомлення, у якому McDonald’s пише, що теж думає про адресата.

Інформація про відкриття ресторанів залишається інтригою. Жодного підтвердження чи дати McDonald’s поки не називає.

Всього за кілька годин після публікації під відео у TikTok користувачі залишили тисячу коментарів. На сторінку McDonald’s завітали «Київстар», «Дія» та «Монобанк».