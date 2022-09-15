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Ракурс
McDonald’s заінтригував відео про можливе відкриття закладів в Україні

McDonald’s заінтригував відео про можливе відкриття закладів в Україні (ВІДЕО)

15 вер 2022, 22:52
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Мережа закладів швидкого харчування McDonald’s опублікувала інтригуюче відео щодо можливого повернення на український ринок.





Відео було оприлюднене 15 вересня на офіційній сторінці компанії McDonald’s Ukraine в TikTok. Воно одразу ж привернуло увагу українців.

Це перший ролик, який опублікувала прес-служба компанії після 23 лютого. На екрані смартфона з’являється кілька повідомлень з характерним звуком сповіщень.

Спершу користувача ніби запитують чи він спить. А тоді приходить наступне повідомлення, у якому McDonald’s пише, що теж думає про адресата.

Інформація про відкриття ресторанів залишається інтригою. Жодного підтвердження чи дати McDonald’s поки не називає.

Всього за кілька годин після публікації під відео у TikTok користувачі залишили тисячу коментарів. На сторінку McDonald’s завітали «Київстар», «Дія» та «Монобанк».

@mcdonaldsukraine

Момент, коли серце починає битися частіше

оригінальний звук — McDonald’s Ukraine

Джерело: Ракурс


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