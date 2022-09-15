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McDonald’s заінтригував відео про можливе відкриття закладів в Україні
McDonald’s заінтригував відео про можливе відкриття закладів в Україні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174809-mcdonald-s-zaintryguvav-video-pro-mojlyve-vidkryttya-zakladiv-v-ukrayini-video.htmlРакурс
Мережа закладів швидкого харчування McDonald’s опублікувала інтригуюче відео щодо можливого повернення на український ринок.
Відео було оприлюднене 15 вересня на офіційній сторінці компанії McDonald’s Ukraine в TikTok. Воно одразу ж привернуло увагу українців.
Це перший ролик, який опублікувала прес-служба компанії після 23 лютого. На екрані смартфона з’являється кілька повідомлень з характерним звуком сповіщень.
Спершу користувача ніби запитують чи він спить. А тоді приходить наступне повідомлення, у якому McDonald’s пише, що теж думає про адресата.
Інформація про відкриття ресторанів залишається інтригою. Жодного підтвердження чи дати McDonald’s поки не називає.
Всього за кілька годин після публікації під відео у TikTok користувачі залишили тисячу коментарів. На сторінку McDonald’s завітали «Київстар», «Дія» та «Монобанк».
@mcdonaldsukraine
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