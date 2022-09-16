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Ракурс
ЗСУ вранці приземлили штурмовик Су-25 росіян на Херсонщині

ЗСУ вранці приземлили штурмовик Су-25 росіян на Херсонщині

16 вер 2022, 11:30
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Ворожий російський штурмовик Су-25 знищили Збройні сили України у Херсонській області. Обʼєкт ліквідував підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади вранці 16 вересня.





Про це повідомило у Фейсбук Командування Повітряних сил ЗСУ.

16 вересня, близько 8.30, у небі Херсонщини, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищив черговий російський штурмовик Су-25, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ЗСУ приземлили гелікоптер росіян.

Джерело: Ракурс


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