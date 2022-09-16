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ЗСУ вранці приземлили штурмовик Су-25 росіян на Херсонщині
ЗСУ вранці приземлили штурмовик Су-25 росіян на Херсонщиніhttps://racurs.ua/ua/n174817-zsu-vranci-pryzemlyly-shturmovyk-su-25-rosiyan-na-hersonschyni.htmlРакурс
Ворожий російський штурмовик Су-25 знищили Збройні сили України у Херсонській області. Обʼєкт ліквідував підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади вранці 16 вересня.
Про це повідомило у Фейсбук Командування Повітряних сил ЗСУ.
16 вересня, близько 8.30, у небі Херсонщини, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищив черговий російський штурмовик Су-25, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора ЗСУ приземлили гелікоптер росіян.
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