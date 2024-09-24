Росіяни поцілили КАБами по двох багатоповерхівках у Харкові

https://racurs.ua/ua/n199604-rosiyany-pocilyly-kabamy-po-dvoh-bagatopoverhivkah-u-harkovi.html

Ракурс

Росіяни поцілили 24 вересня КАБами по двох багатоповерхівках у Харкові. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, попередньо — є загиблі.

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Про це повідомляє влада міста та області. В один із будинків було пряме влучання.

Російські нацисти атакували Салтівський та Київський райони міста.