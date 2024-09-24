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Россияне попали КАБами по двум многоэтажкам в Харькове
Россияне попали КАБами по двум многоэтажкам в Харькове (ФОТО)https://racurs.ua/n199604-rossiyane-popali-kabami-po-dvum-mnogoetajkam-v-harkove.htmlРакурс
Росіяни поцілили 24 вересня КАБами по двох багатоповерхівках у Харкові. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, попередньо — є загиблі.
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Про це повідомляє влада міста та області. В один із будинків було пряме влучання.
Російські нацисти атакували Салтівський та Київський райони міста.
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