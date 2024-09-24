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Ракурс
Россияне попали КАБами по двум многоэтажкам в Харькове

Россияне попали КАБами по двум многоэтажкам в Харькове (ФОТО)

24 сен 2024, 16:10
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Росіяни поцілили 24 вересня КАБами по двох багатоповерхівках у Харкові. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, попередньо — є загиблі.


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Про це повідомляє влада міста та області. В один із будинків було пряме влучання.

Російські нацисти атакували Салтівський та Київський райони міста.

Источник: Ракурс


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