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Ракурс
Російські війська здійснили спробу прориву у Куп'янськ. Фото:

Російські війська спробували прорватися у Куп’янськ

4 гру 2024, 19:19
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Російські окупаційні війська намагалися у Куп’янськ.


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У середу, 4 грудня, противник здійснив спробу прориву в це важливе місто Харківської області. Ворог залучив до штурму кілька одиниць техніки та піхоту. Ворог пішов на прорив і був знищений підрозділами Сил оборони. Про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

За його словами, зараз росіяни на фронті роблять такі атаки, намагаючись прорватися в житловий сектор чи на околиці. Далі противник намагається висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення.

Коваленко відзначив, що в Куп’янську така тактика не спрацювала, оскільки українські захисники «відпрацювали сьогодні добре».

Нагадаємо, Сили оборони України раніше повністю вибили ворога з міста Куп’янськ на Харківщині. У ніч на 26 листопада українські військові завершили зачистку міста від російських окупантів.

Джерело: Ракурс


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