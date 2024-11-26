Війна в Україні. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n201569-syly-oborony-zachystyly-kup-yansk-vid-rosiyan-deepstate-karta.html

Ракурс

Сили оборони України повністю вибили ворога з міста Куп’янськ на Харківщині.

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Українські військові завершили зачистку міста від російських окупантів. Про це у ніч на 26 листопада аналітики проекту DeepState повідомили у Telegram.

Також фахівці заявили про просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.

В Генштабі поінформували, що протягом минулої доби на фронті зафіксоване 191 боєзіткнення. Найважча ситуація спостерігалася на Покровському, Курахівському та Куп’янському напрямках. Там українські Сили оборони відбили 51, 46 та 23 ворожі атаки відповідно.

Нагадаємо, військовослужбовці Третьої штурмової бригади зачистили селище Копанки, в яке прорвалися окупанти на Харківщині. Окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил захисники зуміли захопити нову партію полонених росіян.