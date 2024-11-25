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Ракурс
Третя штурмова зачистила селище, у яке прорвалися окупанти на Харківщині

Третя штурмова зачистила селище, у яке прорвалися окупанти на Харківщині

25 лис 2024, 15:20
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Третя штурмова зачистила населений пункт, у який прорвалися окупанти на Харківщині.


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Окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів.

Це росіяни з 1-ї танкової армії рф. Під час бойових дій ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх.

Деякі окупанти під слідством у рф, частина — вже засуджені.

Станом на зараз Копанки під контролем Збройних сил України. Це заслуга підрозділу Karakurt Colony 2-го мехбату.

Джерело: Ракурс


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