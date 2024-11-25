Третья штурмовая зачистила поселок, в который прорвались оккупанты на Харьковщине

https://racurs.ua/n201551-tretya-shturmovaya-zachistila-poselok-v-kotoryy-prorvalis-okkupanty-na-harkovschine-video.html

Ракурс

Третя штурмова зачистила населений пункт, у який прорвалися окупанти на Харківщині.

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Окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів.

Це росіяни з 1-ї танкової армії рф. Під час бойових дій ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх.

Деякі окупанти під слідством у рф, частина — вже засуджені.

Станом на зараз Копанки під контролем Збройних сил України. Це заслуга підрозділу Karakurt Colony 2-го мехбату.