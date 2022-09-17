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Ракурс
Уничтоженная российская база, фото: «Последний блокпост»

Фото уничтоженной «Хаймарсами» базы рашистов в Балаклее появились в соцсетях

17 сен 2022, 14:27
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Захисники України під час визволення Харківщині від російської окупації пострілами з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили базу рашистів у місті Балаклія.





Відповідні фотознімки сьогодні, 17 вересня, опублікував Telegram-канал «Останній блокпост».

Коли саме були зроблені ці знімки, не уточнюється. Балаклія стала одним з перших населених пунктів Харківщини, звільнених в ході вересневого контрнаступу ЗСУ в цьому регіоні. Державний прапор України над головною адмінбудівлею міста підняли 8 вересня.

Знищена російська база, фото: «Останній блокпост»

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров сьогодні повідомив, що вночі біля окупованого міста згоріла військова база росіян.

Источник: Ракурс


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