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Ракурс
Последствия обстрела Краматорска, фото: Александр Гончаренко

Рашисты обстреляли Краматорск, трое раненых (ФОТО)

17 сен 2022, 13:59
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Рашисти сьогодні, 17 вересня, обстріляли місто Краматорськ Донецької області. В результаті щонайменше троє людей отримали поранення.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Ворожий удар по Краматорську. Приватний сектор. Вже відомо про 3 поранених, рятувальні роботи тривають, — зазначив Гончаренко.

Наслідки обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти обстріляли Слов’янську ТЕС. В результаті на території станції спалахнула пожежа.

Источник: Ракурс


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