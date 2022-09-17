Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

Росіяни обстріляли Краматорськ, троє поранених (ФОТО)

17 вер 2022, 13:59
999

Рашисти сьогодні, 17 вересня, обстріляли місто Краматорськ Донецької області. В результаті щонайменше троє людей отримали поранення.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Ворожий удар по Краматорську. Приватний сектор. Вже відомо про 3 поранених, рятувальні роботи тривають, — зазначив Гончаренко.

Наслідки обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти обстріляли Слов’янську ТЕС. В результаті на території станції спалахнула пожежа.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів