Наслідки обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n174856-rosiyany-obstrilyaly-kramatorsk-troie-poranenyh-foto.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 17 вересня, обстріляли місто Краматорськ Донецької області. В результаті щонайменше троє людей отримали поранення.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Ворожий удар по Краматорську. Приватний сектор. Вже відомо про 3 поранених, рятувальні роботи тривають, — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти обстріляли Слов’янську ТЕС. В результаті на території станції спалахнула пожежа.