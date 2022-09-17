Рашисти обстріляли електростанцію на Донбасі, фото: Павло Кириленко

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Російські загарбники продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України.

Сьогодні, 17 вересня, зранку вони обстріляли Слов’янську ТЕС. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За словами Кириленка, в результаті обстрілу було пошкоджене обладнання на території електростанції.

Пожежу, що здійнялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники, — зазначив він.

Очільник ОВА додав, що через обстріл у місті Миколаївка, де розташована Слов’янська ТЕС, почалися перебої з водопостачанням.