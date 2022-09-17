Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти вдарили по Харкову двома ракетами, фото: Олег Синєгубов

Рашисти вночі влучили ракетою по підприємству у Харкові

17 вер 2022, 10:21
999

Російські війська сьогодні, 17 вересня, вночі вдарили ракетами по Індустріальному району Харкова.





Зафіксовані два ракетні влучання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ракетний удар було завдано близько 2.00.

Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу. У ході огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК «С-300», — зазначив Синєгубов. — На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, за минулу добу рашисти завдали чотири ракетні та 24 авіаційних удари.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів