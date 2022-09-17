Рашисты ночью попали ракетой по предприятию в Харькове

Рашисты ударили по Харькову двумя ракетами, фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n174849-rashisty-nochu-popali-raketoy-po-predpriyatiu-v-harkove.html

Ракурс

Російські війська сьогодні, 17 вересня, вночі вдарили ракетами по Індустріальному району Харкова.

Зафіксовані два ракетні влучання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ракетний удар було завдано близько 2.00.

Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу. У ході огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК «С-300», — зазначив Синєгубов. — На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, за минулу добу рашисти завдали чотири ракетні та 24 авіаційних удари.