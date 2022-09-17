Захваченная российская техника, фото: Генштаб ВСУ

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Ракурс

Російську військову техніку та боєприпаси, захоплені в ході бойових дій на Харківщині, показав Генштаб ЗСУ.

Відповідні фотознімки сьогодні, 17 вересня, опубліковані на сторінці Генштабу в соціальній мережі Фейсбук.

Російська федерація продовжує впевнено «постачати» зброю, техніку та боєприпаси для ЗСУ, — зазначається в описі до фото.

Нагадаємо, у звільненому в результаті нещодавнього контрнаступу ЗСУ на Харківщині місті Ізюмі виявили масово поховання жертв рашистів — понад 400 тіл. В ході вивчення поховання виявлені не лише докази катувань та знущань із загиблих, а й свідчення, що рашисти, чиї позиції розташовувалися неподалік, стріляли по похованих просто для розваги.